Afghanistan: ministero Difesa conferma operazioni di rientro interpreti afgani in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa conferma che sono pienamente in corso da giorni le attività per il recupero di ulteriori 391 interpreti afgani di cui sono stati verificati i requisiti di legge per entrare nel programma di protezione e accoglienza. Secondo quanto riferisce una nota del dicastero, con l’operazione Aquila 1 dello scorso giugno 228 interpreti afgani sono stati già inseriti nel programma. Con l’operazione Aquila 2, è stato predisposto, ed è già operativo, un team rinforzato presso l’ambasciata di Kabul dedicato ad agevolare le operazioni di recupero, di identificazione, rilascio visti e passaporti, in collaborazione con il governo afghano, per il successivo arrivo in Italia, in sicurezza, di ulteriori 391 interpreti. Secondo quanto si legge nella nota, le operazioni di verifica di possesso dei requisiti di legge sono necessarie a tutela dell’interesse nazionale e della sicurezza dei cittadini italiani. “Le condizioni sul terreno non consentono all’aeroporto di Herat la piena operatività e questo potrebbe causare dei rallentamenti nelle operazioni”, afferma la nota, secondo cui il Comando operativo di vertice interforze è al lavoro per accelerare le procedure e garantire il rientro presumibilmente entro la fine del mese. (Res)