Tlc: piano "Italia a 1 giga", al via la consultazione pubblica

- Prende il via oggi la consultazione pubblica sul piano di intervento "Italia a 1 giga", previsto dalla Strategia italiana per la banda ultra larga - Verso la gigabit society. E' quanto si legge in una nota del dicastero per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale. Il piano pubblico, approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale, presieduto dal ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, sarà in consultazione dal 6 agosto al 15 settembre. L’obiettivo del piano - continua la nota - è quello di garantire la connettività ad almeno 1Gbit/s in download alle unità immobiliari che lo necessitano entro il 2026, così come delineato nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e in anticipo rispetto agli obiettivi europei fissati al 2030. Gli interessati potranno inviare commenti e osservazioni sui quesiti inseriti nel Piano e sugli esiti della mappatura 2021 sulle reti fisse, nelle modalità previste sul sito www.innovazione.gov.it. Al termine della consultazione - conclude la nota - il piano di intervento in esame sarà notificato alla commissione europea secondo le norme (articolo 108, paragrafo 3) che regolano il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. (Com)