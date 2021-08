Germania: stampa, Fondo per alluvioni potrebbe raggiungere i 10 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo per la ricostruzione delle regioni della Germania occidentale danneggiate dalle forti inondazioni del mese scorso potrebbe raggiungere i 10 miliardi di euro. Lo riferisce lo "Spiegel Online", secondo cui il fondo sarebbe a carico per metà dal governo federale tedesco e l'altra dai Laender. Il fondo non sarà utilizzato per l'assistenza finanziaria diretta alle persone e verrà aumentato annualmente secondo necessità. Il candidato dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e dell'Unione cristiano-sociale (Csu) e primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia, Armin Laschet, ha affermato che il fondo per la ricostruzione deve essere realizzato in cinque settimane attraverso un provvedimento federale. Il prossimo 10 luglio è prevista la riunione in cui le regioni insieme alla cancelliera Angela Merkel dovrebbero prendere la decisione sul Fondo. Il parlamento tedesco dovrebbe prendere in considerazione il progetto di legge il 7 settembre. I Laender della Renania Settentrionale-Vestfalia e della Renania-Palatinato sono stati particolarmente colpiti dalle forti alluvioni il cui bilancio è stato di oltre 170 vittime. (Geb)