Piemonte: 30 mila vaccinati, boom nella fascia 16-29 anni

- Sono 30 mila e 216 i vaccinati comunicati oggi dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte. E tra questi, la fascia di gran lunga più coperta è quella dei 16-29enni. Sono infatti 9 mila e 750 i giovani che hanno ricevuto la prima o la seconda dose del vaccino. Seguono i trentenni a quota 5 mila 578. Le dosi fino ad ora inoculate sono 5 milioni 037 mila e 863 pari al 96,2 per cento di quelle disponibili in Regione. Per quanto riguarda il Green pass, la regione ha inviato alle aziende sanitarie una nota che autorizza il rilascio del certificato di esenzione al vaccino anti-Covid per coloro che non hanno potuto vaccinarsi per patologie che non sono compatibili con la somministrazione del siero. Questa certificazione permette di svolgere tutte le attività per il quale a partire da oggi sarebbe obbligatorio il Green pass. (Rpi)