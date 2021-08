Mercer Street: esperti Marina Usa, droni che hanno colpito petroliera sono di fabbricazione iraniana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I droni che lo scorso 29 luglio hanno colpito la petroliera Mercer Street al largo delle coste dell’Oman sarebbero di fabbricazione iraniana. Lo ha annunciato il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) in una nota diramata al termine di un briefing in cui sono state presentate le diapositive con i frammenti dei droni recuperati da una squadra specializzata della portaerei Uss Ronald Reagan. Secondo quanto riferisce il Centcom, la petroliera di proprietà giapponese e gestita dalla Zodiac Maritime dell’imprenditore israeliano Eyal Ofer, è stata presa di mira da due droni esplosivi la sera del 29 luglio, precisando che i due velivoli senza pilota hanno mancato il bersaglio precipitando in acqua. Un terzo attacco avvenuto invece durante la notte del 30 luglio ha colpito le sovrastrutture della nave provocando la morte di due membri dell’equipaggio: il comandante della nave, di nazionalità romena, e un contractor di nazionalità britannica. L’esplosione provocata dal drone ha causato un foro di circa 180 centimetri di diametro nella parte superiore della cabina di pilotaggio, danneggiando gravemente gli interni. (segue) (Nys)