Marina militare: sottosegretario Pucciarelli, scomparsa marinaio ci addolora profondamente

- “La notizia della scomparsa del marinaio di seconda classe Giuseppe Gelsomino ci tocca e ci addolora profondamente. Vicina nella preghiera e solidale nell’intima sofferenza desidero far giungere il mio più profondo cordoglio alla famiglia e agli affetti del compianto Giuseppe". Lo afferma in una nota il sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, di fronte alla prematura scomparsa del militare, deceduto per cause in corso di accertamento mentre in servizio a bordo del pattugliatore costiero ‘Staffetta', all’ormeggio nella base navale di Brindisi al momento del fatto. “In questa tristissima circostanza desidero manifestare all’ammiraglio Cavo Dragone e a tutta la Marina militare la mia solidarietà di cittadina e donna delle istituzioni per la dolorosa perdita del giovane collega”, il sottosegretario Pucciarelli. (Res)