Onu: Guterres nomina diplomatico svedese Hans Grundberg nuovo inviato speciale per lo Yemen

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha nominato il diplomatico svedese Hans Grundberg nuovo inviato speciale per lo Yemen. Lo ha confermato il portavoce delle Nazioni Unite Farhan Haq durante una conferenza stampa. Grundberg succede a Martin Griffiths, "che è stato nominato sottosegretario generale per gli Affari umanitari e coordinatore dei soccorsi di emergenza presso l'Ufficio per il coordinamento degli Affari umanitari", ha aggiunto Haq. (Nys)