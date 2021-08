Latina: Fratoianni (Si), oggi con la genialata su Mussoli Durigon ha oltrepassato un altro limite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il braccio destro di Salvini nel Lazio non dovrebbe stare nel governo Draghi da tempo, da ben prima della genialata di intitolare il parco Falcone/Borsellino a Mussolini, non avendo chiarito alcunché dei rapporti opachi con i clan di Latina". Lo afferma, in una nota, il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni. "Fanno bene ad indignarsi i suoi colleghi di maggioranza, - prosegue l'esponente dell'opposizione di sinistra - ma potrebbero evitare di stupirsi solo ora. Oggi Durigon, ricordando le sue origini fasciste - conclude Fratoianni - ha semplicemente oltrepassato un altro limite".(Com)