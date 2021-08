Kosovo-Serbia: premier Kurti, Pristina introdurrà misure di reciprocità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo introdurrà misure di reciprocità contro la Serbia. Lo ha detto oggi il premier kosovaro, Albin Kurti, chiarendo che si tratta di misure in campo politico, economico e commerciale e che sono state presentate negli incontri avuti a Bruxelles. Tali misure di reciprocità, secondo quanto indicato da Kurti, vengono originate da 11 violazioni che la Serbia effettuerebbe a danno del Kosovo. "Nei primi 100 giorni di governo abbiamo avuto un nuovo direttore delle Dogane e dobbiamo fare i preparativi migliori per non sbagliare", ha dichiarato il premier kosovaro, secondo cui "se non le attuiamo nella loro interezza, il concetto stesso (delle misure) morirebbe". (Alt)