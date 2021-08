Kosovo: proteste contro iniziativa "Open Balkans" davanti all'ambasciata albanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti del Movimento per la democrazia hanno avviato oggi una manifestazione protesta di fronte all'ambasciata albanese a Pristina per denunciare l'iniziativa "Open Balkans" portata avanti dal governo di Tirana insieme a quello di Belgrado. Le persone scese in piazza, secondo il portale d'informazione "Kallxo", hanno esposto manifesti che ritraggono il premier albanese Edi Rama nell'atto di stringere la mano al presidente serbo Aleksandar Vucic, contestualmente a immagini dell'ex presidente jugoslavo Slobodan Milosevic e dei massacri di civili kosovari da parte delle Forze armate serbe nel corso del conflitto della fine degli anni Novanta. "La creazione di un mercato comune nei Balcani significa sviluppo e democratizzazione, ma ciò non sarà possibile fino a quando la Serbia non riconoscerà il suo passato criminale", ha affermato in precedenza il premier kosovaro, Albin Kurti, commentando l'iniziativa "Open Balkans" lanciata dai leader politici di Albania, Serbia e Macedonia del Nord. Secondo Kurti, già il nome dell'iniziativa denota che la regione dei Balcani in questo modo sarebbe "aperta" alle influenze dall'est, in particolare dalla Russia e dalla Cina "così come sarebbero dei Balcani aperti all'autocrazia, alla corruzione, ai criminali di guerra che sappiamo sono diffusi in Serbia". (segue) (Alt)