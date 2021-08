Kosovo: premier Kurti su 100 giorni governo, competizione non con il passato ma con il futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il successo del governo del Kosovo non va misurato in paragone a quanto fatto dagli altri esecutivi in passato ma con le aspettative dei cittadini riguardo il futuro. Lo ha dichiarato il premier kosovaro, Albin Kurti, parlando in occasione dei primi 100 giorni di attività del governo di Pristina. "La competizione non è con il passato ma con il futuro", ha dichiarato Kurti. Secondo il premier kosovaro, l'economia del Paese sta registrando segnali positivi. "Non c'è dubbio sull'aumento della fiducia nelle istituzioni e sul lavoro del governo", ha affermato Kurti, rivendicando anche la gestione da parte del governo della pandemia del Covid-19: "Da marzo a giugno c'è stato un calo del 99 per cento nelle nuove infezioni". (segue) (Alt)