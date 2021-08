Kosovo: premier Kurti su 100 giorni governo, competizione non con il passato ma con il futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dai partiti dell'opposizione sono arrivate invece dure critiche in occasione dei primi 100 giorni del governo guidato dal Movimento Vetevendosje di Kurti. Lumir Abdixhiku, leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk), ha parlato di un lavoro deludente che ha confermato "l'epiteto" di questo esecutivo di essere "populista". Il leader dell'Ldk ha inoltre accusato il governo di aver cambiato posizione sulle misure di reciprocità e sul dialogo con la Serbia. Anche dal Partito democratico del Kosovo (Pdk) hanno osservato che il governo Kurti sta portando ad un degrado della democrazia nel Paese, tanto che oggi questa sarebbe "sotto minaccia". L'unico successo del nuovo governo Kurti, fanno notare ironicamente dal Pdk, è di essere riuscito a rimanere al potere per 100 giorni anziché solo 50 come nel tentativo precedente all'inizio del 2020. (Alt)