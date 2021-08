Kosovo: i forti venti ostacolano lo spegnimento degli incendi vicino Peja

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione degli incendi a Peja è molto preoccupante anche a causa dei forti venti che ostacolano le operazioni di spegnimento. Lo ha dichiarato il direttore per le emergenze del comune di Peja, Muhamet Mahmutaj. Parlando all'emittente "Klan Kosova", il sindaco della città del Kosovo occidentale ha spiegato che i vigili del fuoco, i soldati della missione Nato Kfor e le forze di sicurezza kosovare non riescono ad avvicinarsi alle fiamme per spegnerle a causa dei forti venti. "Le fiamme non stanno minacciando solo la regione di Rugova ma anche la città di Peja", ha aggiunto Mahmutaj. (Alt)