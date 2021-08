Serbia: presidente Parlamento Dacic, doneremo all'Iran 50 mila dosi di Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia donerà all'Iran 50 mila dosi di vaccino Sputnik V contro il Covid-19. Lo ha reso noto il presidente del Parlamento serbo, Ivica Dacic, al termine della sua visita a Teheran dove ha presenziato all'insediamento del nuovo capo dello Stato iraniano, Ebrahim Raisi. In una conversazione con i giornalisti, Dacic ha affermato che la Serbia e l'Iran sono Paesi tradizionalmente amici, e che il loro rapporto risale ai tempi dell'ex Jugoslavia. "Abbiamo sempre avuto una comprensione reciproca per tutti i problemi", ha detto Dacic. "Ho comunicato la decisione del governo serbo di donare 50 mila dosi di Sputnik V al popolo iraniano. Sappiamo che è un piccolo numero per un Paese così grande, ma è un gesto di amicizia", ha proseguito il presidente dell'Assemblea nazionale serba, aggiungendo di aver parlato con i funzionari iraniani a proposito "di visite reciproche" ai massimi livelli. "Ho avuto una buona conversazione con il presidente del Parlamento iraniano. Abbiamo buoni rapporti, che si esprimono soprattutto nel sostegno reciproco. L'Iran non ha riconosciuto il Kosovo, l'Iran sostiene la Serbia nelle organizzazioni internazionali. D'altra parte, la Serbia tiene conto degli interessi e della politica estera dell'Iran, in un modo che non dipende dai dettami che provengono da certe parti del mondo, ma che è guidato da interessi nazionali e statali", ha sottolineato Dacic, aggiungendo che esiste il desiderio reciproco che la cooperazione economica tra i due Paesi si sviluppi sempre di più. "Vogliamo che la nostra cooperazione economica si sviluppi sempre di più, che iniziamo ad esportare (in Iran) la nostra carne. Oltre all'agricoltura, vogliamo collaborare nei settori dell'industria, del turismo, della farmaceutica, della tecnologia informatica e così via", ha concluso Dacic. (Seb)