Covid: Confcommercio, Green pass può favorire sicurezza e ripresa attività ma ciascuno faccia il suo ruolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Protocolli sottoscritti in questi due anni "hanno contribuito a rendere i luoghi di lavoro luoghi sicuri. Il Green pass può aiutare la sicurezza e la ripresa delle attività, ma ciascuno faccia il suo ruolo, e il compito dei controlli non può essere addossato alle imprese". Lo sottolinea Donatella Prampolini, vice presidente di Confcommercio, all’incontro promosso dai ministri del Lavoro e della Salute sul Green pass con tutte le parti sociali. "Quanto al green pass per i lavoratori, sarebbe auspicabile - aggiunge - ma serve una decisione del governo ed occorre una attenta programmazione, tenendo conto, in particolare, dell’esigenza di non impattare sulla stagione estiva in pieno svolgimento, determinando rischi di carenza di forza lavoro. Infine, sarebbe auspicabile, stante l’emergenza e la gravità del tema, una minore rigidità del Garante della privacy riguardo alle informazioni su vaccini e Green pass in azienda”. (Com)