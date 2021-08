Ungheria: ministra Giustiza, stato di diritto è diventato strumento di ricatto politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato di diritto è diventato lo strumento di un ricatto politico ed ideologico contro l’Ungheria. Lo ha detto la ministra della Giustizia, Judit Varga, in un articolo pubblicato dal portale “Euobserver”. Per la guardasigilli, Budapest ha recentemente risposto ad “attacchi esecrabili” da parte della Commissione europea, esprimendo serie preoccupazioni per la “crescente politicizzazione” dell’organo. “La Commissione ha scordato da tempo i principi e la linea morale dei padri fondatori” dell’Europa unita. Per perseguire i suoi obiettivi “il fine giustifica i mezzi” ma manca un fattore, “la legalità”. “Regole e trattati non contano più e gli Stati membri che credono nella sovranità e nella sussidiarietà, coloro che non si mettono in riga, vanno puniti”, ha scritto la ministra magiara. Varga ha attaccato nuovamente il rapporto della Commissione Ue sullo stato di diritto, un documento “altamente politicizzato” e contenente critiche “scarsamente fondate” in mancanza di una valutazione giuridica “fattuale e imparziale”. (Vap)