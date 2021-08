Bulgaria: premier designato Nikolov presenta squadra di governo a presidente Radev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro designato bulgaro Plamen Nikolov ha presentato oggi la squadra proposta per il nuovo governo al capo dello Stato Rumen Radev. Secondo quanto riferisce la stampa locale, oggi scadeva il termine per la presentazione della squadra al capo dello Stato in vista della votazione in Parlamento. La formazione del governo è stata sospesa fino all'ultimo a causa del ritiro della candidatura del ministro della Giustizia inizialmente proposto. All'incontro con Radev era presente anche il deputato di C'è un popolo come questo, Tosko Jordanov. Il governo proposto avrà due vicepresidenti, Radi Najdenov per gli affari europei e Petar Iliev per la sicurezza. Radi Najdenov sarà anche ministro degli Esteri e Petar Iliev sarà ministro dell'Interno. Il nuovo ministro della Giustizia proposto è Ivo Atanasov al posto di Momcil Ivanov, di cui il partito bulgaro C'è un popolo come questo (Itn) ha ritirato oggi la candidatura. La decisione del ritiro è stata resa nota stamane dal premier designato, Plamen Nikolov, in una conferenza stampa tenuta presso la sede del Parlamento bulgaro. (segue) (Seb)