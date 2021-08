Bulgaria: premier designato Nikolov presenta squadra di governo a presidente Radev (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per motivi personali, il candidato alla carica di ministro della Giustizia Momcil Ivanov si è ritirato. La sua dignità gli impedisce di andare avanti dopo tutto quello che ha passato, tutte le dichiarazioni e le pubblicazioni di stampa", ha spiegato Nikolov. Momcil Ivanov, 45 anni, avvocato e professore di diritto commerciale all'Università di Veliko Tarnovo, è stato al centro di polemiche negli ultimi giorni per alcuni post da lui pubblicati sui social network e ora rimossi, in cui critica aspramente la forza politica Bulgaria democratica. Quest'ultimo partito, che ora dovrebbe appoggiare il governo proposto da Itn, è quello che più degli altri ha fatto della giustizia e della riforma giudiziaria un punto imprescindibile della propria agenda politica. I post di Ivanov sono diventati noti anche per altre critiche, questa volta dirette dall'avvocato di Veliko Tarnovo a politici che accostava in modo negativo alla figura del magnate naturalizzato statunitense di origini ungheresi, George Soros. "Per la prima volta qualcuno dice no ai politici pagati dai sorosoidi - venditori di madri", ha scritto Ivanov in un post successivamente cancellato. (segue) (Seb)