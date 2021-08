Bulgaria: premier designato Nikolov presenta squadra di governo a presidente Radev (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 5 agosto la leader del Partito socialista bulgaro (Bsp) Kornelia Ninova ha detto che la forza politica proporrà il proseguimento del lavoro dell'attuale governo ad interim se non si riuscirà a formare un nuovo esecutivo nel Paese. "Se Itn non riuscirà a formare un governo e il presidente consegnerà un mandato di formazione dell'esecutivo al Partito socialista bulgaro, quest'ultimo proporrà che continui a funzionare il governo provvisorio", ha detto Ninova al termine della riunione tenuta ieri dal consiglio direttivo del partito. La decisione del consiglio direttivo, ha precisato Ninova, è che i colloqui sulla formazione di un esecutivo con Itn continuino. "Non c'è ancora una visione definitiva sul fatto di sostenere il futuro governo del partito di Slavi Trifonov", ha infine dichiarato la leader socialista, aggiungendo che molte delle politiche comprese nell'agenda stilata da Itn "oggi non sono soddisfacenti". (segue) (Seb)