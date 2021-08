Bulgaria: premier designato Nikolov presenta squadra di governo a presidente Radev (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla seduta inaugurale erano presenti il presidente Rumen Radev, la vicepresidente Iliana Jotova, il primo ministro uscente Stefan Janev e i ministri del governo ad interim. Nel discorso all'assemblea il deputato di C'è un popolo come questo (Itn), Tosko Jordanov, ha dichiarato che il suo partito, vincitore alle ultime elezioni, è pronto a formare un nuovo governo. "Nomineremo un esecutivo e terremo discussioni sulle politiche che devono essere perseguite. Entro i prossimi 14-15 giorni dovremmo avere un governo che continuerà il lavoro iniziato dall'esecutivo di transizione", ha detto Jordanov. Desislava Atanasova, deputata di Gerb, forza politica che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo Itn, ha dichiarato che il suo partito resterà all'opposizione in quanto non può dare il proprio sostegno a un "programma neoliberista incentrato sulla privatizzazione dell'unica banca statale, sulle concessioni autostradali e su tagli radicali alla spesa di bilancio". (segue) (Seb)