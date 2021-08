Trasporti: vicesindaco Roma, su metro C ora obiettivo è andare avanti fino a Farnesina per arrivare a Grottarossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il prolungamento della metro C "stiamo andando avanti come programmato ed ora, dopo lo sblocco del progetto di piazza Venezia, l'obiettivo è procedere rapidamente per poi andare oltre fino a Clodio, e proseguire fino a Grottarossa". Così il vicesindaco di Roma con delega ai Trasporti, Pietro Calabrese, in un'intervista a Teleradiostereo. "Con il commissario ora siamo perfettamente allineati sia sulla stazione Venezia sia sulla possibilità di gestire le lavorazioni con una strategia di cantieri diversa da quella precedente. Vogliamo infatti andare avanti fino a Farnesina e oltre, per arrivare a Grottarossa", ha concluso. (Rer)