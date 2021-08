Mercer Street: ministri Esteri G7, comportamento Iran minaccia pace e sicurezza globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri del G7 insieme all'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza condannano "l'attacco illegale" contro la nave mercantile Mercer Street al largo delle coste dell'Oman, in cui hanno perso la vita un cittadino britannico e uno romeno. In una dichiarazione congiunta i capi della diplomazia di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti insieme a Borrell affermano la loro unità nell'impegno "per la sicurezza marittima e la protezione della navigazione commerciale". L'attacco dello scorso 29 luglio, proseguono i ministri, è stato un atto "deliberato e mirato" che dimostra "una chiara violazione del diritto internazionale". "Tutte le prove disponibili indicano chiaramente l'Iran. Non c'è alcuna giustificazione per questo attacco. Le navi devono poter navigare liberamente in conformità con il diritto internazionale. Continueremo a fare del nostro meglio per proteggere tutti i trasporti marittimi, da cui dipende l'economia globale, in modo che possano operare liberamente e senza essere minacciati da atti irresponsabili e violenti". Secondo i ministri degli Esteri del G7, "il comportamento dell'Iran, insieme al suo sostegno alle forze per procura e agli attori armati non statali, minaccia la pace e la sicurezza internazionali". Per questo, concludono, "chiediamo all'Iran di interrompere tutte le attività incompatibili con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e invitiamo tutte le parti a svolgere un ruolo costruttivo nel promuovere la stabilità e la pace regionali". (Rel)