Sud Sudan: forti inondazioni provocano sfollamento di almeno 30mila persone

- Forti inondazioni hanno provocato lo sfollamento di almeno 30mila persone nella contea di Ayod, nello stato nord-orientale sud sudanese di Jonglei. Lo ha annunciato oggi il coordinatore degli aiuti umanitari delle Nazioni Unite in Sud Sudan, Arafat Jamal, che parlando ai giornalisti a Giuba ha spiegato che insistenti piogge hanno spazzato via i raccolti stagionali costringendo donne e bambini ad affrontare la carestia. Nella contea diverse case e colture alimentari sono state interamente distrutte, con inondazioni che presentano un'intensità maggiore rispetto a quelle precedenti e hanno costretto gli sfollati a rimanere senza acqua potabile. Secondo il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef), circa 8,3 milioni di persone in Sud Sudan hanno attualmente bisogno di sostegno umanitario, un numero molto più alto rispetto ai livelli registrati durante l'ultima guerra civile del Paese. (Res)