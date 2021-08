Croazia: vendita automobili cresce del 40 per cento fra gennaio e luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia ha registrato un aumento nella vendita di automobili nuove fra gennaio e luglio pari al 40,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021. Lo riporta la stampa locale rilanciando una ricerca dell'agenzia Promocija plus. L'aumento corrisponde a 31.778 unità in più vendute quest'anno. Solo nel mese di luglio sono state vendute 5.675 nuove autovetture, ovvero il 10,6 per cento in più rispetto allo stesso mese del 2020. Volkswagen ha venduto il maggior numero di autovetture nuove dall'inizio dell'anno, con una cifra pari a 4.589 unità e una quota del 14,4 per cento nelle vendite totali. La seconda marca più venduta è Skoda, parte del gruppo Volkswagen, con 3.508 veicoli venduti e una quota dell'11 per cento del totale venduto in Croazia fra gennaio e luglio. Segue Opel con 2.693 vetture e una quota dell'8,5 per cento, Dacia con 1.967 unità e una quota del 6,2 per cento, Kia con 1.950 unità e una quota del 6,1 per cento. Le statistiche di luglio mostrano che Opel ha ottenuto i migliori risultati di vendita in quel mese. I due modelli Opel Corsa e Crossland sono stati i più venduti il mese scorso, rispettivamente con 407 e 272 unità. (Seb)