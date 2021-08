Covid: Rezza (ministero Salute), certificazione verde può limitare conseguenze infezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna "mantenere comportamenti prudenti", misure come la certificazione verde "possono in questo momento, limitare, soprattutto negli spazi di aggregazione e ristorazione, le possibili conseguenze". Lo ha sottolineato il direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel corso della conferenza stampa sull’andamento epidemiologico nel Paese. È una misura, quella della certificazione verde, che può "permettere a tutti di vivere l'estate in maniera quasi normale e di permettere alle attività di continuare, evitando situazioni di rischio particolarmente elevato", ha concluso Rezza. (Rin)