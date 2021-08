Covid: Rezza (ministero Salute), siamo al di sotto soglia critica per occupazione aree mediche e terapie intensive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fortunatamente stiamo molto al di sotto della soglia critica per quanto riguarda i tassi d'occupazione di aree mediche e terapie intensive, anche se in alcune Regioni abbiamo notato un certo aumento, ma per ora è contenuto". Lo ha evidenziato il direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel corso della conferenza stampa sull’andamento epidemiologico nel Paese. "Possiamo aspettarci un certo aumento, come conseguenza a medio termine dell'aumento dell'incidenza che c'è stato nelle scorse settimane, ma siamo ben al di sotto della soglia critica, almeno per ora", ha aggiunto Rezza. (Rin)