Viminale: Lamorgese firma due nuovi Protocolli di legalità con Cdp e Ance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha firmato due nuovi Protocolli di legalità, rispettivamente con Cassa depositi e prestiti (Cdp) e con l'Associazione nazionale costruttori edili (Ance), per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nei circuiti dell'economia legale e di intercettazione dei finanziamenti pubblici destinati alle imprese colpite dalla crisi innescata dalla emergenza pandemica del Covid-19. E' quanto si legge in una nota del Viminale. Diventa così più articolata la rete di interventi di protezione della legalità, già sperimentata con analoghe intese sottoscritte nel 2020 dai ministeri dell'Interno e dell'Economia con la Sace e con l'Agenzia delle Entrate, che risponde a una duplice esigenza: assicurare l'immediata operatività dell'intervento governativo di sostegno mantenendo inalterato il meccanismo dei presidi antimafia previsti dalla normativa; rafforzare gli strumenti per prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti stipulati dalle imprese che aderiscono al protocollo con i rispettivi fornitori di beni e servizi ed esecutori di lavori. L'applicazione dei nuovi Protocolli - conclude la nota - sarà assicurata anche attraverso il periodico monitoraggio a livello territoriale affidato alla rete delle prefetture. (Com)