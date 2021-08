Roma: Fassina (SpR), stasera delibera di giunta per stabilizzazione lavoratori Atac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarà approvata entro stasera la delibera di Giunta per la stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori Atac con i contratti a tempo determinato in imminente scadenza. È quanto ci hanno confermato dal Campidoglio qualche minuto fa". Lo dichiara in una nota Stefano Fassina, consigliere comunale di Sinistra per Roma e promotore della lista Sinistra civica ecologica, e intervenuto oggi pomeriggio in Piazza del Campidoglio al presidio dei lavoratori e lavoratrici Atac con le loro organizzazioni sindacali. "È importante che qui oggi, in segno di solidarietà concreta, vi siano anche tanti lavoratori e lavoratrici delle aziende municipalizzate, vittime di 5 anni di mala gestione, cambi di management, commissariamenti, tagli di risorse e assenza di strategia, in particolare in rappresentanza di Roma Metropolitane, Farmacap, Roma Multiservizi - aggiunge Fassina -. Continuiamo a seguire passo dopo passo l’approvazione di un atto in gravissimo ritardo, ma decisivo per il futuro dell’azienda e delle persone direttamente coinvolte. Sono quasi 250 unità di personale, in larga misura autisti, un pezzo insostituibile per il potenziamento del servizio di trasporto pubblico, anche al fine della ripresa delle scuole. Siamo a fine consiliatura. Alla sindaca chiediamo soltanto di non compromettere ulteriormente le prospettive di servizi essenziali per la città. Sarà compito della prossima amministrazione definire e avviare un piano strategico per l’intero insieme delle aziende capitoline", conclude Fassina. (Com)