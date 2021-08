Roma: De Priamo-Rendina (Fd'I), grazie a Odg stanziato un milione per mercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Due giorni fa la votazione sulla salvaguardia di bilancio ha visto inserita con emendamento la proposta di Fratelli d'Italia, già approvata come ordine del giorno collegato alla delibera stessa, che chiedeva di prevedere l'esenzione ddl canone unico patrimoniale per i mercati rionali autogestiti (ags). E' stato infatti stanziato un milione di euro che dovrebbe coprire interamente l'esenzione della quota retrocessa al comune dai mercati che utilizzano la restante in autogestione. Un segnale importante verso una delle categorie duramente colpite dal Covid che merita tutela anche per il modello di qualità e di prossimità territoriale nonché di identità culturale che rappresenta". E' quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio e Paolo Rendina delegato romano al Commercio per Fd'I. "Siamo contenti che in questa occasione la nostra battaglia sia stata accolta e sebbene servano moltissimi altri sostegni per le categorie produttive romane questo intervento è una boccata di ossigeno importante per i mercati autogestiti della Capitale".(Com)