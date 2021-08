Covid: Rezza (ministero Salute), rendere possibile accesso al vaccino in tutti i Paesi, anche quelli poveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario rendere possibile l'accesso al vaccino in tutti i Paesi, anche nei Paesi poveri di risorse. Lo ha detto il direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, rispondendo alle domande nel corso della conferenza stampa sull’andamento epidemiologico nel Paese. "La variante beta, la gemma e la delta - ha sottolineato Rezza - sono state la conseguenza di una circolazione rapida e massiva del virus in Paesi come Sudafrica, Brasile e India. Se vogliamo salvare noi stessi, è necessario rendere facile l'accesso ai vaccini a tutte le popolazioni dei Paesi poveri di risorse". (Rin)