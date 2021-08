Covid: Rezza (ministero Salute), non c'è certezza su richiamo vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento è bene dire che non c'è nessuna certezza, né a favore né contro, sull'eventuale richiamo vaccinale. Lo ha affermato il direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, rispondendo alle domande nel corso della conferenza stampa sull’andamento epidemiologico nel Paese. "Probabilmente ci sono alcuni strati di popolazione che andranno rivaccinati entro l'anno, va valutata la rivaccinazione per altre categorie di persone. Se si decidesse di farlo, si inizierebbe dalle persone più fragili, a maggior rischio di conseguenze gravi", ha concluso Rezza. (Rin)