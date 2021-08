Brasile: produzione veicoli in calo del 4,2 per cento a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di veicoli in Brasile ha registrato un calo del 4,2 per cento a luglio rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo riferisce l'Associazione nazionale costruttori veicoli automobilistici (Anfavea), sottolineando che lo scorso mese sono usciti dalle catene di produzione 163.600 veicoli, rispetto ai 170.700 immatricolati a luglio 2020. Per il presidente dell'Anfavea, Luiz Carlos Moraes, il calo produttivo, registrato già nel mese di giugno, è da imputarsi all'interruzione delle linee di montaggio in diversi stabilimenti del paese per mancanza di componenti necessari per l'assemblaggio di autovetture, in particolare di semiconduttori. "La chiusura di diverse fabbriche disposta dalle varie compagnie per settimane o giorni ha avuto un impatto molto forte", ha affermato Moraes durante la presentazione dei dati. (segue) (Brb)