Brasile: produzione veicoli in calo del 4,2 per cento a luglio (2)

- Complessivamente, nei primi sette mesi dell'anno, la produzione di veicoli registra un incremento del 45,8 per cento rispetto al periodo gennaio-luglio 2020, per una produzione di 1,3 milioni di unità. Tuttavia secondo Moraes l'intensa crescita numerica va contestualizzata in quanto è il riflesso della ripresa rispetto al completo stop della produzione di tutte le industrie nel corso soprattutto del secondo trimestre del 2020 a causa della pandemia. (segue) (Brb)