Brasile: produzione veicoli in calo del 4,2 per cento a luglio (3)

- Anche la vendita di veicoli ha registrato un calo, pari in questo caso al 3 per cento a luglio rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo scorso mese sono stati immatricolati 150.900 veicoli. Complessivamente nei primi sette mesi del 2021 la Anfavea riferisce di un aumento delle vendite del 28,6 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per un totale di 1,1 milioni di veicoli immatricolati. In particolare auto e veicoli commerciali leggeri hanno registrato un calo delle vendite del 4,5 per cento a luglio rispetto allo stesso mese dello scorso anno, con 138.600 unità immatricolate. Nel periodo gennaio-luglio il segmento segna +27,6 per cento, per 1,04 milioni di immatricolazioni. Il segmento dei camion ha registrato invece un aumento delle vendite pari al 21,9 per cento a luglio rispetto allo stesso mese del 2020, con l'immatricolazione di 11.100 unità. Da gennaio a luglio sono state vendute 66.900 unità, una crescita del 47,9 per cento rispetto ai primi sette mesi dello scorso anno. (segue) (Brb)