Brasile: produzione veicoli in calo del 4,2 per cento a luglio (4)

- Le esportazioni di veicoli all'estero hanno registrato a luglio un calo del 18,4 per cento rispetto allo stesso mese del 2020. A luglio sono state esportate 23.700 unità. Nei primi sette mesi dell'anno sono state invece esportate 223.900 mila unità. Nel periodo da gennaio a luglio, il numero rappresenta una crescita del 50,7 per cento. Un calo si è registrato invece per l'occupazione nel settore. A luglio le case automobilistiche hanno dato lavoro a 102.700 persone, l'1,2 per cento in meno rispetto al totale dei posti di lavoro nel settore nello stesso mese del 2020. (Brb)