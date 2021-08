Campidoglio: Santori (Lega), Corte dei Conti manda Raggi in confusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' facile per Virginia Raggi vantarsi di qualche presunto successo. Un po' meno, invece, fare quello che le viene chiesto. Strano ma vero, poi, se c'è di mezzo la Corte dei Conti, la Raggi va in confusione: viene convocata e non si presenta, viene bacchettata dai magistrati contabili ma lei racconta in giro che 'ha salvato le municipalizzate', le viene chiesto - a norma di legge, non per alzata di testa di qualcuno - di presentare la relazione di fine mandato e lei, giustamente, che fa? Non la presenta. A prescindere dall'ennesima figuraccia che l'incompetente pentastellata fa fare alla città, a prescindere dalle sanzioni in cui personalmente incorre, ci chiediamo: è questa la trasparenza che avevano in testa i 5 stelle? Per fortuna questa macchietta di amministrazione ha una data di scadenza". E' quanto dichiara in una nota il dirigente della Lega, Fabrizio Santori.(Com)