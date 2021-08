Kosovo: ministra dell'Industria, identificate agenzie per misure di reciprocità contro Serbia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kosovo non ha ancora rinunciato alla possibilità di introdurre misure di reciprocità con la Serbia, ha chiarito nei giorni scorsi il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, durante un intervento in Parlamento in riferimento ad una delle principali promesse fatte da lui stesso durante la campagna elettorale del movimento Vetevendosje. "Per quanto riguarda la reciprocità, dal 2011 abbiamo adottato l'intera risoluzione sulla reciprocità politica, economica e commerciale con la Serbia", ha affermato Kurti ripreso dal portale di informazione "Gazeta Express". “Ho presentato questo principio agli incontri che ho avuto a Bruxelles. Il vice premier Besnik Bislimi ha preparato un documento dettagliato, le 11 violazioni che la Serbia commette contro il Kosovo. Lo abbiamo fatto vedere alla comunità internazionale e stiamo dedicando tempo alla sua attuazione", ha aggiunto. "Se non riusciamo a implementare completamente la reciprocità, quel concetto muore. Siamo interessati alla sua piena e corretta attuazione. La reciprocità non è per vendetta; è un sano principio tra due Stati che saranno uguali", ha sottolineato il capo di governo. "Vogliamo che la reciprocità non aggiunga barriere ma invece le rimuova. L'ultima volta che abbiamo applicato (queste misure) tutto andava bene e poi quando è stato rimosso, per noi è peggiorato", ha concluso. (segue) (Seb)