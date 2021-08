Kosovo: ministra dell'Industria, identificate agenzie per misure di reciprocità contro Serbia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kosovo ha pubblicato la "Dichiarazione di pace" che il premier kosovaro, Albin Kurti, ha presentato a Bruxelles durante l'incontro con il presidente serbo, Aleksandar Vucic, nell'ambito del dialogo mediato dall'Unione europea. Nel documento si parla di non aggressione, rispetto dei confini, reciprocità e soluzione pacifica. Vucic però avrebbe rifiutato il documento a Bruxelles senza nemmeno leggerlo, stando a quanto confermato dallo stesso Kurti. Secondo i media kosovari, i partiti di opposizione in Kosovo stanno criticando l'approccio di Kurti al dialogo. Kurti e Vucic non hanno compiuto progressi noti nel loro secondo incontro, accusandosi a vicenda di riluttanza a scendere a compromessi, ricorda il quotidiano "Koha Ditore". Nessun progresso è stato fatto nel secondo incontro nell'ambito del dialogo facilitato dall'Ue avvenuto lunedì scorso. Occasione in cui è stata discussa la questione delle persone scomparse durante il conflitto in Kosovo. (segue) (Seb)