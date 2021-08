Kosovo: leader veterani Uck, Tribunale speciale l'Aia destinato a fallire (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvocato di Thaci, il britannico David Hooper, ha evidenziato nei mesi scorsi che il caso è "ampio e complesso" per cui ritiene presumibile che il processo vero e proprio debba iniziare non prima dell'estate del 2022. L'avvocato dell'ex presidente del parlamento kosovaro Kadri Veseli, Ben Emmerson, ha spiegato che in base alle regole della Procura speciale Uck i dettagli del caso dovrebbero essere pubblicati entro maggio 2021 "a meno che non subiscano dei ritardi". "Solo quando avremo tutte le informazioni sui capi d'accusa, cosa che non accadrà presto, avremo bisogno di almeno 18 mesi per effettuare le indagini", ha dichiarato Emmerson osservando che ci sono almeno 300 testimoni da ascoltare. "Penso che stiamo parlando di un caso che potrebbe durare dai 18 mesi ai due anni", ha concluso. (segue) (Alt)