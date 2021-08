Kosovo: direttore dell'intelligence finanziaria lascia incarico dopo scandalo intercettazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze del Kosovo, Hekuran Murati, ha reso noto di avere revocato dal suo incarico il direttore dell'intelligence finanziaria del Kosovo, Dardan Nuhiu, dopo che sono state pubblicate delle registrazioni audio che lo coinvolgevano. Nelle registrazioni, riportano i media kosovari, Nuhiu avrebbe detto ad un'altra persona di avere intenzione di controllare i "potenti media" nel Paese per fare pressione sul personalità pubbliche nel caso in cui "non lo ascoltino". Le registrazioni sono state diffuse dal portale di informazione "Shqip" e coinvolgerebbero anche Shemsije Asllani, pubblico ministero del Dipartimento per i crimini gravi di Pristina. In una delle registrazioni, si sente Asllani dire ad un interlocutore che avrebeb fatto del suo meglio per aiutarlo con un caso. Secondo il sito web "Betimi per Drejtesi", la procura di Pristina avrebbe autorizzato l'avvio delle indagini per abuso di ufficio contro alti funzionari statali inclusi nelle registrazioni audio pubblicate. (Alt)