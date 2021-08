Kosovo: rappresentante speciale Ue, serve attenzione in contrasto a corruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore dell'Ue ha spiegato che il Consiglio prende decisioni basate non solo sui risultati della Commissione europea, ma anche su esperti che consigliano i 27 ministri. "Alcuni di questi esperti non sono convinti che la valutazione della Commissione europea sia stata eseguita correttamente", ha affermato. Szunyog ha confutato l'idea che la liberalizzazione dei visti sia stata usata come precondizione in funzione del dialogo Kosovo-Serbia, dal momento che si tratterebbero di "processi completamente separati". Secondo Szunyog, il Kosovo deve continuare a concentrarsi sui criteri stabiliti dalla Commissione europea, nonostante sia stato dato il via libera in passato. "Alcuni di questi criteri rimangono e richiedono un'attenzione costante", ha chiarito. (Alt)