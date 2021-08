Kosovo: ministra Giustizia su caso intercettazioni, serve maggiore vigilanza verso magistrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Giustizia del Kosovo, Albulena Haxhiu, ha dichiarato oggi di seguire da vicino la vicenda delle intercettazioni telefoniche che vede coinvolti diversi alti funzionari statali, tra cui giudici e pubblici ministeri. Haxhiu ha sottolineato durante una conferenza stampa che il controllo sulla magistratura è un fattore molto importante. “Il controllo è molto importante e il ministero della Giustizia sta lavorando attivamente in questa direzione. Abbiamo redatto il primo documento sul controllo che dovrebbe essere approvato dal governo entro la fine di agosto", ha affermato Haxhiu. I media kosovari ha pubblicato negli ultimi giorni una di intercettazioni telefoniche che proverebbero da parte di diversi pubblici ufficiali tentativi di interferenza nell'amministrazione della giustizia, abuso di potere o a delle autorità ufficiali. Tra le persone intercettate c'è Dardan Nuhiu, a capo dell'Unità di informazione finanziaria all'interno del ministero delle Finanze, a cui è stato revocato l'incarico nella giornata di ieri. Haxhiu ha definito "scioccanti" le intercettazioni dicendo di essere consapevole che per molti anni i funzionari delle più alte istituzioni dello Stato "hanno abusato dei loro doveri". La ministra ha concluso che la magistratura in Kosovo dovrebbe avere persone con integrità morale e professionale. (segue) (Alt)