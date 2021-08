Speciale difesa: la medaglia d'oro D'Andrea nello staff del sottosegretario Mulè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, dichiara: "Ho incontrato nel mio ufficio il sottufficiale Jonni D'Andrea, militare dell'Esercito italiano decorato con la medaglia d'oro di vittima del dovere e vittima del terrorismo dopo aver subito un attentato terroristico in Afghanistan esattamente dieci anni fa, il 7 agosto del 2011. Un militare eccezionale per coraggio e dedizione - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook - al quale il presidente della Repubblica ha conferito lo scorso giugno la Croce d'Onore d'oro al valore dell'Esercito. Jonni ha ricevuto altri riconoscimenti per la prontezza di intervento, di contrattacco e di soccorso dei suoi commilitoni rimasti feriti durante due imboscate subite in Afghanistan. Ha anche ricevuto altre decorazioni per le operazioni di pace in Kosovo, per l'attività di soccorso internazionale in Iraq e per le operazioni di mantenimento della sicurezza internazionale in Afghanistan". Mulè conclude: "Jonni rappresenta l'emblema di quelli che sono i valori incarnati nel nostro tricolore: l'eroismo, l'altruismo, il coraggio, la dedizione, l'affidabilità. Per questo gli ho chiesto di venire a dare il suo contributo accanto a me al ministero della Difesa". (Rin)