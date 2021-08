Speciale difesa: Kosovo, cambio del contingente del Combat service support battalion

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta a Camp villaggio Italia, la cerimonia di avvicendamento del comandante del Combat service support battalion (Css Bn) del Regional Command West nell'ambito dell'operazione "Joint Enterprise" in Kosovo. Lo riferisce un comunicato stampa. Il tenente colonnello Marco Pastore lascia il comando dell'unità dopo un periodo di 6 mesi durante il quale il Combat service support battalion è stato protagonista di molteplici attività, dalla pianificazione e condotta di trasporti strategici di personale, mezzi e materiali da e per la madrepatria, al mantenimento del parco automezzi e dei sistemi d'arma, garantendo contestualmente la sicurezza sanitaria, i collegamenti telematici, il rifornimento di tutti i materiali, la gestione della base di Camp Villaggio Italia e l'impiego di tutto il personale civile autoctono. Un grande onere attende quindi il nuovo comandante del Css Battalion, Tenente Colonnello Olindo Pagliaro effettivo al Reggimento Logistico "Folgore" di Pisa, quello di guidare la prestigiosa Unità attraverso gli impegni e le sfide future nel complesso contesto operativo kosovaro. La cerimonia è stata presieduta dal Comandante del Regional Command West, Colonnello Andrea Bertazzo, che ha sentitamente ringraziato tutti i soldati del Css Battalion cedente per la professionalità, lo spirito di abnegazione dimostrato e l'impegno profuso durante l'intero mandato. (Com)