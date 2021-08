Kosovo: Kusari-Lila (Vetevendosje), la partnership con gli Usa rimane solida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mancata approvazione della risoluzione per l'attuazione degli accordi di Washington da parte del Parlamento di Pristina non significa che il Kosovo non apprezza il ruolo degli Stati Uniti. Lo ha precisato Mimoza Kusari-Lila, capo gruppo parlamentare del Movimento Vetevendosje al governo in Kosovo, parlando all'emittente "Radio Free Europe". Secondo la parlamentare del partito di governo, i punti che non sono condivisi sarebbero quelli relativi alla creazione dell'iniziativa Open Balkans e ad alcuni aspetti sulla condivisione delle risorse con la Serbia nel lago di Ujman/Gazivoda. Il Kosovo, ha chiarito Kusari-Lila, rimane impegnato nella partnership strategica con gli Usa. (segue) (Alt)