Emilia Romagna: Colla, incontro con ministro Orlando per sicurezza lavoro e stop licenziamenti "digitali"

- "Definizione di procedure preventive corrette e certe, per evitare licenziamenti drastici senza preavviso via email o via messaggio sul cellulare, e rafforzamento dei controlli nelle aziende per la sicurezza sul lavoro. Sono i temi al centro di un incontro telematico svoltosi oggi tra il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, e gli assessori regionali tra cui Vincenzo Colla, titolare di Sviluppo e Lavoro della Regione Emilia-Romagna, che ha posto la questione al Ministro". Lo ha riferito la Regione Emilia Romagna in una nota. L'assessore Colla ha dichiarato: "Il ministro Orlando ci ha assicurato che nelle prossime ore depositerà una proposta di modifica di legge per ripristinare procedure in grado di garantire un percorso che consenta di valutare soluzioni preventive. Per noi un fatto molto importante, che avevamo chiesto nei giorni scorsi, dopo i recenti episodi di licenziamenti collettivi 'digitali', modalità che non possono essere accettate in un Paese democratico". (segue) (Ren)