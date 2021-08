Emilia Romagna: Colla, incontro con ministro Orlando per sicurezza lavoro e stop licenziamenti "digitali" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colla ha aggiunto: "In Emilia-Romagna con il Patto per il Lavoro abbiamo sancito che non possono esserci atti unilaterali, che non consentono nessuna verifica delle reali condizioni dell'azienda e delle possibilità di scongiurare la perdita di posti di lavoro, oltre all'utilizzo degli ammortizzatori e di tutti gli strumenti legislativi in essere". Quindi ha dichiarato: "Altro tema fondamentale di cui si è parlato con il ministro questa mattina è il rafforzamento dei sistemi di controllo pubblico per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il ministro ci ha comunicato la sua intenzione di riaprire un bando per l'assunzione di 1.500 nuovi ispettori del lavoro entro la fine di dicembre. Un'azione indispensabile per riuscire a gestire le complessità attuali del mondo della produzione e garantire ai lavoratori un diritto irrinunciabile, quello della tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro". (Ren)