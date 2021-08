Vaccino: Coldiretti, via libera a Sputnik in anniversario embargo Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mancato via libera generale al vaccino Sputnik - prosegue Coldiretti - blocca i 380 mila vacanzieri russi che prima della pandemia trascorrevano le vacanze estive in Italia, andando ad aggiungere i danni al sistema turistico nazionale a quelli causati dall’embargo sulle esportazioni, secondo elaborazioni Coldiretti su dati della Banca d'Italia. Una “tempesta perfetta” sui rapporti commerciali tra il paese di Putin e l’Italia che costa al sistema Paese - rileva Coldiretti – quasi 400 milioni di euro di mancati introiti turistici per alloggio, alimentazione, trasporti, divertimenti, shopping e souvenir, che vanno a sommarsi agli 1,4 miliardi di euro persi negli ultimi sette anni a causa dell’embargo. “Si tratta di un costo sempre più insostenibile per l’Italia e per le nostre esportazioni in un momento già drammatico a causa dell’emergenza Covid ma anche delle tensioni legate alla Brexit”, ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, sottolineando che “occorre impiegare tutte le energie diplomatiche per superare inutili conflitti e difendere un settore strategico per il Paese e l’Ue danneggiato da dispute commerciali che nulla hanno a che vedere con il comparto agricolo”. (segue) (Com)