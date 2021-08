Vaccino: Coldiretti, via libera a Sputnik in anniversario embargo Russia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agroalimentare italiano – spiega la Coldiretti – è, infatti, l’unico settore colpito direttamente dall’embargo che ha portato al completo azzeramento delle esportazioni in Russia dei prodotti presenti nella lista nera, dal Parmigiano Reggiano al Grana Padano, dal prosciutto di Parma a quello San Daniele, ma anche frutta e verdura. Al danno diretto delle mancate esportazioni si aggiunge – continua la Coldiretti – la beffa della produzione in Russia e della diffusione su quel mercato di imitazioni che non hanno nulla a che fare con il made in Italy (Parmesan, mozzarella, robiola) e che arrivano anche nei Paesi non colpiti dall’embargo con il nome di scamorza, mozzarella, provoletta, mascarpone e ricotta made in Bielorussia ai quali si aggiungono salame Milano, Parmesan e Gorgonzola di produzione Svizzera e Parmesan o Reggianito di origine brasiliana o argentina. Il rischio – conclude la Coldiretti – riguarda anche la ristorazione italiana in Russia che, dopo una rapida esplosione, rischia di essere frenata per la mancanza degli ingredienti principali, in una fase peraltro resa difficile dalla pandemia. (Com)