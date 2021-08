Brasile: presidente Corte suprema cancella riunione con Bolsonaro dopo attacchi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inserimento di Bolsonaro tra gli indagati dell'inchiesta giù avviata è avvenuto nello stesso giorno in cui il Tse aveva aperto una nuova indagine amministrativa per le parole con cui il presidente era tornato ad attaccare il sistema elettorale elettronico, strumento attraverso cui si sarebbero compiute frodi alle elezioni del 2014 e del 2018. Il presidente, la settimana scorsa, aveva promesso di esibire in diretta sui canali social e su "Tv Brasil" le prove a sostegno della sua tesi, salvo poi ammettere di possedere solo "indizi". Nel corso della diretta di due ore, il capo dello Stato ha invece mostrato spezzoni di video già circolanti sulla rete e più volte contraddetti dalle autorità, considerati "fake news". Una condotta che ha visto la giustizia elettorale mettere il presidente sotto indagine per abuso d'ufficio, uso improprio dei canali di comunicazione ufficiali, corruzione, frode e altri crimini potenziali. (segue) (Brb)